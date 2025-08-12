La Playa de Els Terrers de Benicàssim protagonizará el cupón de la ONCE en el sorteo del 27 de agosto.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, junto a la subdelegada de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Belén Boronat Ríos, y Jimena Sánchez Altamirano, directora de la ONCE, en la provincia de Castellón, han presentado hoy el cupón que difundirá la imagen de Benicàssim en cinco millones de cupones por toda España.

Con la venta de este cupón se conceden tres tipos de premios, en primer lugar, el económico, con un premio de 500.000 €, en segundo lugar, dando empleo de calidad, inclusivo, digno y sostenible a 77.000 personas dentro del Grupo Social ONCE, un 60 % con discapacidad y el 45 % mujeres, y por último ayudando a combatir la soledad no deseada.

La playa de Els Terrers es de fina arena y muy tranquila, con aguas de color turquesa. Es una playa urbana, con 1.700 metros de longitud, con arena fina y limpia. Se encuentra bordeada por espigones que le dan forma ovalada y la protegen de corrientes. Por ello cuenta con dos ensenadas perfectas para el baño y la práctica de deportes náuticos. Además, es una playa accesible para personas con discapacidad.

Con la serie ‘Playas con bandera’, la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

‘Playas con bandera’ es una serie de cupones que comienza en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.