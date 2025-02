Peñíscola se prepara para la celebración de su Carnaval del 21 al 23 de febrero

El viernes 21 de febrero comenzará la celebración con el baile de disfraces infantil en la carpa de fiestas del Centro de Estudios, una actividad que se consolida en su tercer año de celebración y que arrancará a las 18.00h.La fiesta continuará para los más mayores a partir de las doce y media de la noche con el habitual baile de máscaras y la discomóvil.

El sábado 22 de febrero tendrá lugar el habitual desfile de comparsas,en el que suelen participar alrededor de 600 comparseros. El recorrido previsto para el desfile discurrirá por Pl. Sant Isidre, C. Don Antonio Pascual, C. Blasco Ibáñez, C. Mestre Bayarri, Plaza Constitución, Av. d’Espanya y Av. de la Mar, Av. Marcelino Roca, C. Llevant y Av. Akra Leuke para acabar en el Centro de Estudios. La jornada acabará con un baile de máscaras en la carpa de fiestas

El festejo finalizará el domingo con el desfile de la tarde y la tradicional chocolatada popular en la carpa de fiestas.