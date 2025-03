Peñíscola aprueba en pleno la Declaración Institucional para la modificación del reglamento europeo de pesca

La Declaración requiere al gobierno solicitar el aumento del número de días de pesca, dado que con 133 jornadas ha sido posible aumentar un 25 % las capturas, exige mejorar la transparencia a la hora de definir los criterios para seguir pescando, ya que la captura de cerca de 200 especies no puede depender de los criterios que se fijan para una sola, tal y como sucede en la actualidad con la merluza. Insta a mejorar y ampliar los criterios para determinar cuál es el stock real de pesca disponible de todo el grupo de diferentes especies, pide que se tenga en cuenta al sector a la hora de tomar decisiones importantes, y que se haga en tiempo y forma, que los márgenes de cambio sean intervalos reducidos, con cambios máximos del 5 al 10% anual y que no sean como en la actualidad con una reducción del 70%, aplazándose el horizonte para alcanzar el rendimiento máximo sostenible más allá del 2030, y que se elimine la obligación de desembarque del pescado no apto para su comercialización; finalmente pretende que el asesoramiento interno de la comisión de pesca sobre el mediterráneo se lleve a cabo por científicos especializados en el mediterráneo.

Esta Declaración Institucional en defensa del sector responde a la situación crítica en la que éste se encuentra tras las últimas decisiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea que reduce los días de pesca a tan sólo 27 al año. "Esta medida hace inviable la supervivencia del sector pesquero en la Comunidad Valenciana, que genera un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, siendo su valor social incalculable" indica el documento.

"La pesca mediterránea, además de ser un importante activo económico, turístico, cultural y gastronómico de nuestro territorio, tiene también un importante valor ecológico y medioambiental en nuestro mar, ya que sólo el año pasado los pescadores de la Comunitat Valenciana recogieron 150.000 toneladas de basura, principalmente plástico, del mar mediterráneo" concluye la Declaración.