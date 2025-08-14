Oropesa retira 35 sillas y 29 sombrillas abandonadas en la playa en el marco de la campaña de concienciación ciudadana

La retirada se ha llevado a cabo tras dos meses de esta campaña impulsada por la concejalía de Playas sobre el obligado cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el abandono de tumbonas y sombrillas en la playa.

Se trata de una actuación conjunta entre la Policía Local y el área de Playas en la que se han retirado 35 sillas y 29 sombrillas abandonadas en varios puntos del litoral, incumpliendo la normativa vigente.

Desde el Ayuntamiento de Oropesa se recuerda que el objetivo de estas actuaciones no es sancionar, sino garantizar el correcto uso de los espacios públicos, preservar la imagen de las playas y favorecer la convivencia entre vecinos y visitantes.