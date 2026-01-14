Onda refuerza su liderazgo europeo en regeneración urbana con la presentación del Plan de Acción Integrado GreenPlace

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el Plan de Acción Integrado de la red GreenPlace– Let’s do it together, un documento estratégico que culmina dos años de trabajo y sienta las bases para proyectos clave como el futuro Pulmón Verde de Onda, la recuperación del patrimonio industrial cerámico y la transformación de antiguas zonas fabriles en nuevos espacios verdes, sociales y culturales.

El plan, desarrollado en el marco del programa URBACT IV de la Unión Europea, posiciona a Onda como un municipio capaz de convertir su pasado industrial en una oportunidad de futuro, integrando sostenibilidad, identidad y calidad de vida en un modelo de ciudad alineado con las prioridades europeas en materia de regeneración urbana y cohesión social.

El acto ha marcado el inicio de una nueva etapa para Onda en el ámbito europeo, ya que durante la jornada se han presentado las nuevas redes URBACT en las que participará el municipio, entre ellas CivicHeritage, donde Onda será la única ciudad española y ejercerá como líder, coordinando a ocho ciudades europeas interesadas en replicar el modelo ondense de recuperación de espacios patrimoniales con usos sociales, culturales y medioambientales.

Este liderazgo refuerza la posición de Onda como una ciudad capaz de generar proyectos exportables a Europa, combinando patrimonio, sostenibilidad y cohesión social, y consolidando su papel en la toma de decisiones a escala comunitaria.

El Plan de Acción Integrado recoge la visión compartida construida durante estos años y marca las líneas estratégicas que guiarán la transformación urbana de Onda en los próximos años, alineadas con los objetivos europeos de sostenibilidad, resiliencia y participación ciudadana.