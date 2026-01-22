Onda refuerza la atención a las personas mayores y la accesibilidad en el Centro Integral de Mayores.

El Ayuntamiento de Onda ha completado la renovación de la puerta de acceso principal del CIM Montí, una actuación que elimina barreras arquitectónicas y facilita la entrada a personas mayores y usuarios con movilidad reducida, incrementando la seguridad y la comodidad en un edificio de uso diario.

La intervención ha sido financiada a través de una subvención autonómica de más de 6.200 euros, que cubre aproximadamente el 45 % del presupuesto total. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Accesibilidad de Onda, que el equipo de gobierno está desplegando de forma progresiva en edificios públicos y espacios urbanos con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más inclusiva. Se trata de una mejora que responde a una petición trasladada tanto por los usuarios del centro como por la junta del CIM Montí.

De forma paralela a esta actuación, el Ayuntamiento mantiene activo el servicio de la Oficina de Atención al Mayor, ubicada en el propio CIM Montí, que se ha consolidado como un recurso clave para acompañar y orientar a las personas mayores en sus gestiones cotidianas.

Durante el año 2025, un total de 48 personas han sido atendidas en esta oficina, donde se ofrece información y asesoramiento sobre trámites como revisiones de la ITV, recibos y comunicaciones de Hacienda, solicitudes de empadronamiento, instalación de detectores de humo en viviendas, horarios y gestiones municipales, así como la inscripción como socios del centro o la participación en cursos, viajes y actividades.

Todas las consultas se atienden de manera individualizada, ofreciendo respuestas claras y acompañamiento en cada gestión, reforzando así la cercanía del Ayuntamiento y su apoyo continuo a las personas mayores de Onda.