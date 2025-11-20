Onda aprueba este viernes el mayor presupuesto de su historia con 45,5 millones de euros

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha presentado mayor presupuesto municipal de su historia con 45.531.404,61 euros, una cifra récord que representa un 20% de incremento respecto al de 2025 y que marca un nuevo hito en la gestión económica del Ayuntamiento, con el objetivo primordial de acelerar la transformación social y urbana sostenible del municipio.

Del total presupuestado, 13,8 millones de euros, el 30,3%, se destinarán a inversiones orientadas a mejorar los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida de los ondenses.

En primer lugar, destacan los 6,4 millones de euros financiados por Europa para la transformación urbana y sostenible, que permitirán renovar espacios estratégicos y avanzar hacia una ciudad más moderna y eficiente. Además, el Ayuntamiento continuará ampliando el programa Onda Bonica, con 200.000 euros adicionales para seguir vistiendo de cerámica plazas y entornos urbanos.

Paralelamente, se destinarán 450.000 euros a barrios y núcleos diseminados, convirtiéndose en la mayor dotación económica dirigida hasta ahora a estas zonas. A su vez, casi 1 millón de euros reforzará la competitividad de los polígonos industriales, con financiación del IVACE para impulsar empleo e inversión empresarial.

Por otro lado, la construcción de la escuela infantil Sambori supondrá 2,7 millones de euros, orientados a dar respuesta a la demanda educativa de las familias. Finalmente, se reservarán 300.000 euros para la adquisición del mamógrafo comprometido, en coordinación con empresas locales, para reforzar la prevención y la salud de las mujeres.

El Presupuesto 2026 permitirá seguir avanzando en los proyectos incluidos en el Plan Horizonte Inversor Onda 2024-2027, que se desplegarán de forma coordinada para impulsar la transformación urbana, social y cultural de la ciudad.

En primer lugar, se desarrollará Ágora Onda, con la remodelación integral del antiguo parque de bomberos para convertirlo en un espacio cultural y de atención ciudadana. Además, se ejecutará el Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera del castillo, que consolidará el castillo como reclamo turístico internacional, y la Alquería Cultural, pensada para ofrecer nuevos espacios para la infancia.

El presupuesto impulsa la reapertura y modernización del Museo de Ciencias Naturales El Carmen y la MICO gaming zone, así como la cobertura de la pista exterior del pabellón polideportivo municipal.

En paralelo, se llevará a cabo la climatización y renaturalización de los centros educativos, la instalación del nuevo Parque de los Planetas y la extensión de nuevas zonas verdes mediante el plan Onda Bonica + Natural, que permitirá seguir creando nuevas zonas verdes y entornos urbanos más habitables.

Del mismo modo, el presupuesto refuerza el desarrollo del Pulmón Verde, la mayor operación de renaturalización urbana de la historia de Onda. De forma simultánea, avanzan sus distintas fases: el Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera del castillo, el Rooftop 360º de la Campaneta, la ampliación de los jardines de la Campaneta, y la actuación en la curva de Ingeniero Echegaray para mejorar la seguridad viaria.

Durante el proceso de elaboración, el Ayuntamiento ha incorporado las aportaciones de más de 200 vecinos, asociaciones y entidades a través de la campaña ‘Onda en marxa’, además de propuestas trasladadas por los distintos grupos políticos.

Los presupuestos se aprobarán en el pleno de este viernes 21 de noviembre y entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, sin prórrogas, manteniendo la tendencia de Onda de ser el primer gran municipio de la provincia en activar sus cuentas públicas cada año.