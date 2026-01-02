Onda inicia el año con la aprobación del padrón municipal que supera por primera vez los 26.000 habitantes.

Durante la sesión plenaria, celebrada este viernes, la corporación municipal ha aprobado el Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al año 2024, que sitúa la población de Onda en 26.190 habitantes, una cifra récord que supone un incremento de 373 personas respecto al año anterior.

Esta aprobación anual garantiza la actualización, fiabilidad y correcta administración de los datos poblacionales, y refleja el compromiso del consistorio con la transparencia, el rigor administrativo y la planificación responsable de los servicios públicos.

El Ayuntamiento también ha dado luz verde a la constitución del Consell Escolar Municipal, un órgano de participación que permitirá reforzar la colaboración entre el Ayuntamiento, los centros educativos y la comunidad educativa, favoreciendo el diálogo y la mejora continua del sistema educativo local.