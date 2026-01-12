Onda impulsa la prevención del acoso escolar con el programa ‘Misión: Acoso Cero’

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha un ciclo de jornadas formativas en los centros educativos del municipio con el objetivo de prevenir el acoso escolar y el ciberacoso entre adolescentes. La iniciativa, enmarcada dentro del programa ‘Misión: Acoso Cero’, combina educación, prevención y cercanía para dotar al alumnado de herramientas útiles frente a este tipo de conductas.

Las primeras sesiones se han desarrollado en el IES Sierra Espadán y se extenderán durante los meses de enero y febrero al conjunto de centros educativos de Onda. Las charlas están dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, adaptándose a las diferentes edades y realidades del alumnado.

Las jornadas son impartidas por agentes de la Policía Local de Onda y el Agente Tutor, con un enfoque didáctico, participativo y cercano, adaptado a la realidad social y digital de los jóvenes. El objetivo principal es que el alumnado aprenda a identificar qué es el acoso escolar, cómo se manifiesta y cómo actuar o pedir ayuda, tanto en situaciones presenciales como en entornos digitales.

Durante las sesiones se ha explicado que el acoso escolar no es un hecho puntual, sino un patrón repetido de conductas intencionadas que generan un desequilibrio de poder y pueden provocar consecuencias emocionales profundas. Entre las señales de alerta abordadas se encuentran la tristeza persistente, la ansiedad, el aislamiento social o el miedo a acudir al centro educativo, favoreciendo así una detección temprana.

Asimismo, se ha puesto especial atención en el ciberacoso, analizando situaciones habituales entre adolescentes como los grupos de mensajería, la difusión de imágenes sin consentimiento, las burlas en redes sociales o las plataformas de juego online, donde el daño puede amplificarse con rapidez.

Uno de los ejes centrales de la formación ha sido el papel del espectador, trasladando al alumnado que no posicionarse también es una decisión y que comunicar una situación de acoso a un adulto no es ser un chivato, sino convertirse en un aliado de la víctima.

Los agentes han trabajado con ejemplos prácticos y simulaciones reales, fomentando la empatía, el respeto y la creación de redes de apoyo tanto dentro como fuera del aula, implicando a profesorado, familias y figuras de referencia como el Agente Tutor.