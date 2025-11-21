Nules presenta la campaña comercial de Navidad con el sorteo de un viaje a Disneyland Paris y vales comerciales

La nueva campaña “Comprar en Nules. ¡Tiene premio!” es un incentivo para aumentar las ventas de los comerciantes de la localidad. En este sentido, podrán participar todas aquellas personas que realicen compras por un valor de 50 euros, pudiendo sumar tickets de diversos comercios para poder llegar a esa cantidad.

La campaña consta del sorteo de un premio especial, un viaje para cuatro personas, dos adultos y dos niños, a Disneyland Paris que incluye dos noches de hotel, el viaje de ida y vuelta en avión, y la entrada al parque; además también se sorteará entre las personas participantes 50 vales de 100 euros cada uno para comprar en los establecimientos adheridos a la campaña, “la idea es dinamizar las compras en nuestro municipio no solo entre nuestro vecindario también entre el de otras poblaciones cercanas”, añade la Concejal de Comercio.

Para participar hay que hacer las compras entre los días del 2 de diciembre al 6 de enero de 2026, ambos incluidos, y depositar los boletos facilitados por los comercios en la urna instalada en los bajos del edificio Natiu, antigua Cámara Agraria.

A partir del próximo lunes, el Ayuntamiento de Nules repartirá a los comercios diferentes elementos decorativos, como una alfombra roja o un ciprés navideño, para decorar las entradas de sus establecimientos.