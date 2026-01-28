Nules mejora su sistema de alcantarillado con una inversión cercana a los 40.000 euros

El Ayuntamiento de Nules, a través de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua y de la Concejalía de Vía Pública, ha realizado una inversión cercana a los 40.000 euros destinada a la reparación y adquisición de nuevos sistemas de bombeo para mejorar el funcionamiento del alcantarillado municipal.

La inversión ha permitido la reparación de las bombas existentes del sistema de alcantarillado, así como la compra de cuatro nuevas bombas equipadas con un sistema avanzado de trituración. Este sistema permite, entre otros, hacer frente de manera más eficaz a los problemas generados por el uso inadecuado de toallitas y el vertido de grasas de cocina al saneamiento.

Durante los años 2023 y 2024, los atascos provocados por toallitas y grasas han supuesto un coste aproximado de 20.000 euros para el consistorio, por lo que esta actuación busca reducir averías, intervenciones de emergencia y gastos de mantenimiento. Además, dentro de esta inversión, el Ayuntamiento de Nules ha adquirido una bomba específica para el desagüe y secado de espacios, que podrá utilizarse en casos de inundación y que pasará a formar parte de los recursos del Plan Anti-inundaciones del municipio.

La inversión en estos nuevos sistemas que ayudan a mejorar el tratamiento de los vertidos en el alcantarillado y la gestión de las inundaciones es necesaria, más aún cuando hemos visto que los temporales van a ser una constante en nuestra zona. Son inversiones que no se ven, porque quedan soterradas, pero cuyos efectos son muy notables en la gestión del día a día”.