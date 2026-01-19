Moncofa refuerza su promoción turística con una campaña de alto impacto en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas durante FITUR

El Ayuntamiento de Moncofa ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de promoción turística en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). La iniciativa tiene como objetivo consolidar a Moncofa como un destino de referencia dentro del panorama turístico nacional e internacional.

La acción publicitaria estará visible de forma ininterrumpida desde el 15 de enero hasta el 18 de febrero, abarcando tanto los días clave de la feria en IFEMA como las semanas posteriores, con el fin de maximizar el impacto y el recuerdo de marca entre los viajeros.

Los soportes se han ubicado estratégicamente en espacios de gran tránsito, como el vestíbulo principal de la estación de la T4 y los andenes de Metro y Cercanías, puntos de paso obligado para profesionales del sector y visitantes que se desplazan desde el aeropuerto hacia el recinto ferial y el centro de Madrid.

La campaña ha sido desarrollada íntegramente por el Ayuntamiento de Moncofa en colaboración con la consultoría especializada Publivicentmartí, que ha aportado un enfoque creativo y una planificación de medios adaptada al entorno aeroportuario.

Como refuerzo adicional, la promoción se ha extendido a una valla publicitaria de gran formato en València, ubicada en el entorno del estadio de Mestalla, y en otros municipios como Torrejón de Ardoz, Xirivella, Bétera, Vila-real, la Vall d’Uixó, Betxí, les Alqueries y la propia Moncofa, ampliando así el alcance territorial de la campaña.