MONCOFA

Moncofa destina 40.000 euros en ayudas al transporte para 142 estudiantes del municipio

El Ayuntamiento apoya la formación académica de la juventud con subvenciones de hasta 400 euros según el lugar de estudios durante el curso 2025/2026.

ondacero.es

Moncofa |

Moncofa destina 40.000 euros en ayudas al transporte para 142 estudiantes del municipio
Moncofa destina 40.000 euros en ayudas al transporte para 142 estudiantes del municipio | Ayuntamiento de Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa ha concedido ayudas al transporte a un total de 142 estudiantes del municipio, con una inversión global de 40.000 euros destinada a facilitar los desplazamientos hacia los centros educativos en el curso 2025/2026. Esta iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias y respaldar el esfuerzo académico de la juventud local.

Con el objetivo de llegar al mayor número posible de alumnado, la convocatoria se ha estructurado en tres niveles según el ámbito geográfico de los estudios. El estudiantado que cursa su formación en centros de la Plana Baixa ha recibido una ayuda de 200 euros; quienes estudian en la provincia de Castellón, 300 euros; y, por último, los alumnos y alumnas que lo hacen fuera de la provincia, incluidos conservatorios profesionales de música y danza, han obtenido una ayuda de 400 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer