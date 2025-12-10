El Miso triunfa en las Jornadas Gastronómicas de la Olla de la Plana, que cierran edición con más de 2.100 menús servidos

Vila-real ha clausurado la XVI edición de las Jornadas Gastronómicas Menjem en Vila-real Olla de la Plana con 2.184 menús servidos y un volumen de negocio de 67.864,23 euros. El restaurante El Miso ha resultado ganador del concurso culinario, seguido del Faro, bar Madrigal y bar La Plana. La entrega de premios se ha celebrado en el Gran Casino, con la participación de 18 establecimientos y la colaboración de Ashiovi, la Asociación Gastronómica y el Ayuntamiento.

El alcalde José Benlloch ha destacado el valor de las jornadas para preservar la cocina tradicional, impulsar el talento gastronómico local y dinamizar la economía, así como su vertiente solidaria. En esta edición, la recaudación de la olleta popular, de 2.130 euros, se ha destinado en el colegio de educación especial La Panderola.

Durante la gala también se han entregado los premios de la II Ruta Desdejuna't Vila-real, reconociendo la cafetería La Tacita, y se ha homenajeado el periodista Raúl Puchol y el presidente de la Asociación Gastronómica, Ximo Abril, por su contribución al sector.