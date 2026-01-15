Con la finalización de las obras de urbanización del polígono III Nules amplía el suelo industrial

El Ayuntamiento de Nules ha firmado esta semana el acta de recepción de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución del Polígono III del Plan Parcial Polar I, con las que Nules amplía el suelo industrial con un total de 17.316 metros cuadrados.

Con esta actuación el Ayuntamiento contempla la urbanización y cesión al consistorio de 3.001 metros cuadrados de viales, 300 metros cuadrados de zona verde, y de otros 558 metros cuadrados de zona verde junto a la vía del tren, a su vez se ha obtenido una única parcela privada de 13.457 metros cuadrados de superficie edificable.

La finalización de las obras permite que Nules cuente con más suelo industrial que propicia a que la empresa Huhtamaki pueda ampliar sus instalaciones. Se trata de una importante actuación porque esta ampliación va acompañada de creación de nuevos puestos de trabajo, según ha asegurado edil de Urbanismo, César Estañol.

De hecho, el grupo Huhtamaki ha invertido en este proyecto un total de 948.195,78 euros. Cabe destacar que, la multinacional Huhtamaki es referente de su sector a nivel internacional y se instaló en Nules en el año 1991.