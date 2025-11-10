L'ALCORA

Estudiantes de la UJI fomentan la integración intergeneracional en l’Alcora a través de la música

El programa UniDiversidad colabora con el Centro de Día y el grupo ‘Músicas para la Vida’ para promover la convivencia, la participación activa y el bienestar emocional de jóvenes y mayores.

El estudiantado del programa UniDiversidad de la Universitat Jaume I de Castellón llevó a cabo recientemente una enriquecedora actividad intergeneracional en l’Alcora, en colaboración con el Centro de Día de la localidad y el grupo musical ‘Músicas para la Vida’, perteneciente a la Cátedra l’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida.

La jornada tuvo como principal objetivo fomentar el encuentro entre generaciones y promover la mejora de la calidad de vida mediante la música, la convivencia y la participación activa.

La directora de la Cátedra, la profesora Ana M. Vernia-Carrasco, destacó durante el acto “la importancia de la música como herramienta para la inclusión y el bienestar emocional”. Por su parte, la concejala de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de l’Alcora, Tica Pons, resaltó “el valor social de iniciativas que fortalecen los lazos comunitarios y favorecen la integración de las personas mayores y jóvenes”.

Durante la actividad se desarrollaron talleres y dinámicas compartidas entre estudiantes y usuarios del Centro de Día, acompañadas por las actuaciones del grupo ‘Músicas para la Vida’, que ofrecieron un espacio de disfrute, comunicación y expresión colectiva.

Esta experiencia se enmarca en el compromiso de la Universitat Jaume I y de la Cátedra l’Alcora por impulsar proyectos que vinculen investigación, cultura y bienestar social, reforzando la conexión entre la universidad y su entorno.

