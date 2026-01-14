El ciclo de conferencias 'Ágora Nules' inaugura el programa con la intervención del ex ministro José Manuel García-Margallo

El Ayuntamiento de Nules ha presentado la primera conferencia del año del ciclo “Ágora Nules”, una iniciativa con la que el consistorio pretende convertir la localidad en un punto de encuentro para el debate, la reflexión y el intercambio de ideas con personalidades relevantes del panorama actual español.

La programación de este año se inaugurará con la participación de José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, quien impartirá la conferencia titulada “Las claves de los conflictos geopolíticos internacionales en el mundo actual”. El acto tendrá lugar el jueves 29 de enero, a las 19.00 horas, en el Local Multifuncional de Nules, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El ciclo “Ágora Nules” contará, a partir de este mes de enero, con una cita mensual en la que participarán referentes de distintos ámbitos como la cultura, la literatura, la política, la empresa, la economía, la educación o el deporte. El objetivo es generar un espacio de diálogo abierto entre el público asistente y los ponentes, favoreciendo la creación de sinergias y el intercambio de reflexiones.

Nules recibirá a lo largo del año la visita de personas que han sido o son protagonistas destacados en diferentes ámbitos de nuestro país, consolidando así este ciclo como una propuesta de interés tanto para la ciudadanía como para los sectores sociales y económicos de la localidad.

Cabe recordar que “Ágora Nules” ya celebró el pasado mes de noviembre una jornada previa, organizada en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules, que contó con la participación de Albert Rivera y su ponencia “Liderazgo emprendedor”.