El Castillo de las 300 Torres se convierte en el campamento Real para recibir a los Reyes Magos

El emblemático Castillo de las 300 Torres de Onda se convertirá los próximos sábado 3 y domingo 4 de enero en el mágico Campamento Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Se trata de una propuesta impulsada por el Ayuntamiento para que las familias vivan la ilusión de la Navidad en uno de los espacios más singulares del municipio.

La programación arrancará el sábado 3 de enero a las 10.30 horas con la inauguración oficial del campamento y la llegada del Séquito Real, un momento muy esperado que dará comienzo a las dos jornadas.

Durante todo el fin de semana, ondenses y visitantes podrán pasear por la fortaleza y disfrutar de los diferentes espacios, de forma gratuita. El Campamento Real contará con diferentes zonas temáticas, entre las que destaca la Zona del Escriba, donde los niños y niñas podrán escribir sus cartas con sus deseos y firmarlas con la ayuda del Cartero Real. Asimismo, los asistentes podrán entregar personalmente sus cartas a los Pajes Reales, disfrutar de animación y juegos infantiles repartidos por el recinto amurallado.

Como novedad este año, el Campamento Real incorporará una zona de cetrería, que permitirá a los visitantes descubrir de cerca esta ancestral tradición.

El domingo 4 de enero, la programación incluirá el cuentacuentos ‘Contes per a una nit de Reis’, una actividad recomendada para niños y niñas a partir de 4 años, que invita a los más pequeños a dejar volar su imaginación en la antesala de la noche más mágica del año.

Las familias interesadas en visitar el Campamento Real podrán hacerlo ambos días en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

La programación navideña finalizará con la tradicional Cabalgata de Reyes volverá a recorrer el 5 de enero las calles de Onda repartiendo ilusión y sonrisas a pequeños y mayores. El recorrido iniciará en la calle Cervantes y culminará en el balcón del Ayuntamiento donde ofrecerán su mensaje oficial a todo el pueblo de Onda.

