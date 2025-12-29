El Castillo de las 300 Torres se convierte en el campamento Real para recibir a los Reyes Magos.

La programación arrancará el sábado 3 de enero a las 10.30 horas con la inauguración oficial del campamento y la llegada del Séquito Real, un momento muy esperado que dará comienzo a las dos jornadas.

Durante todo el fin de semana, ondenses y visitantes podrán pasear por la fortaleza y disfrutar de los diferentes espacios, de forma gratuita. El Campamento Real contará con diferentes zonas temáticas, entre las que destaca la Zona del Escriba, donde los niños y niñas podrán escribir sus cartas con sus deseos y firmarlas con la ayuda del Cartero Real. Asimismo, los asistentes podrán entregar personalmente sus cartas a los Pajes Reales, disfrutar de animación y juegos infantiles repartidos por el recinto amurallado.

Como novedad este año, el Campamento Real incorporará una zona de cetrería, que permitirá a los visitantes descubrir de cerca esta ancestral tradición.

El domingo 4 de enero, la programación incluirá el cuentacuentos ‘Contes per a una nit de Reis’, una actividad recomendada para niños y niñas a partir de 4 años, que invita a los más pequeños a dejar volar su imaginación en la antesala de la noche más mágica del año.

Las familias interesadas en visitar el Campamento Real podrán hacerlo ambos días en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

La programación navideña finalizará con la tradicional Cabalgata de Reyes volverá a recorrer el 5 de enero las calles de Onda repartiendo ilusión y sonrisas a pequeños y mayores. El recorrido iniciará en la calle Cervantes y culminará en el balcón del Ayuntamiento donde ofrecerán su mensaje oficial a todo el pueblo de Onda.