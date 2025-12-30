VILA-REAL

Las cartas de los niños y niñas a los Reyes Magos pasan a formar parte del Archivo Municipal de Vila-real

La Joventut Antoniana cede una selección de misivas como parte de la memoria colectiva y de una tradición viva desde 1963.

El Archivo Municipal de Vila-real ha incorporado a su fondo documental una muestra de las cartas que los niños y niñas del municipio escriben cada año a los Reyes Magos, un legado cargado de ilusión, memoria y tradición que pasa a formar parte del patrimonio histórico de la ciudad.

El depósito ha sido realizado por Joventut Antoniana, entidad impulsora desde 1963 de la visita de los Mensajeros Reales y organizadora de la Cabalgata de Reyes de Vila-real, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y que celebrará su centenario en 2028. Las cartas, llenas de deseos, sueños y esperanza, reflejan la mirada infantil sobre la sociedad y su evolución a lo largo del tiempo.

Desde La Joventut Antoniana han destacado la importancia de preservar esta documentación, siguiendo el ejemplo de otros municipios, y han avanzado su intención de continuar trabajando para localizar cartas antiguas. Asimismo, han recordado la vertiente social de Joventut Antoniana, cuyo trabajo con los Reyes Magos y los Mensajeros Reales permite recaudar fondos para apoyar a familias con menos recursos.

El archivero municipal ha valorado la incorporación de este fondo como un testimonio excepcional en un contexto cada vez más digital, al tiempo que ha animado a otras entidades y a la ciudadanía a confiar en el Archivo como espacio de conservación de la historia colectiva de Vila-real.

El concejal de Archivo, Santi Cortells ha invitado a la población a colaborar aportando cartas antiguas a los Reyes Magos, contribuyendo así a enriquecer un fondo documental que conecta pasado, presente y futuro de la ciudad.

