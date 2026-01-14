Burriana se proyecta en FITUR 2026 como “Ciudad Bimilenaria”, un destino de historia, patrimonio y futuro

El Ayuntamiento de Burriana participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una estrategia centrada en la puesta en valor de su historia, cultura y patrimonio bajo el lema “Burriana, Ciudad Bimilenaria”. Con esta propuesta, el municipio quiere destacar una identidad única, forjada a lo largo de más de dos mil años, como un activo clave para diversificar la oferta turística, favorecer la desestacionalización y consolidar un destino atractivo durante todo el año, complementado por más de 13 kilómetros de litoral.

La hoja de ruta turística se apoya en un análisis detallado del comportamiento del visitante y se verá reforzada con la redacción del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, que marcará las líneas de actuación para los próximos años. El objetivo es posicionar a Burriana como un destino competitivo y sostenible, estructurando su oferta en segmentos estratégicos como la cultura, el deporte, la naturaleza, la gastronomía, los festivales y el turismo de congresos y eventos profesionales.

Según los datos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo, Burriana lidera el crecimiento de la demanda turística con un incremento del 30% respecto al año anterior, destacando especialmente el mercado internacional, que ya representa el 25% del total de visitantes, con cerca de 50.000 turistas procedentes principalmente de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

El informe refleja una mejora significativa en las pernoctaciones y en la estancia media, especialmente en meses como abril y junio. Burriana también se consolida como el único destino de la provincia que crece en turismo interprovincial y uno de los pocos que incrementa sus cifras en el mercado estratégico de Madrid.

La estrategia turística municipal se apoya en una oferta diversificada y sostenible basada en varios pilares fundamentales: el patrimonio histórico y las rutas arqueológicas articulan el relato de la Ciudad Bimilenaria; el deporte y la naturaleza, con espacios como el Clot de la Mare de Déu, atraen a un turismo activo y saludable; la gastronomía, ligada al producto local y a la tradición marinera, se consolida como un elemento diferencial; y los festivales y el turismo MICE refuerzan el papel de Burriana como lugar de encuentro y sede de eventos.

Este crecimiento turístico irá acompañado de importantes iniciativas urbanísticas que mejorarán las infraestructuras y los servicios en los próximos años, con proyectos estratégicos como el desarrollo de Sant Gregori o la regeneración del antiguo varadero, garantizando un modelo de desarrollo equilibrado, sostenible y con proyección para la próxima década.