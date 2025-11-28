Burriana concede 50.000 euros en subvenciones para la rehabilitación de edificios modernistas del conjunto histórico

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado la resolución definitiva de concesión de subvenciones destinadas a la puesta en valor de los edificios modernistas protegidos en el conjunto histórico de la ciudad. El objetivo de esta nueva línea de ayudas es seguir fomentando la conservación del patrimonio arquitectónico local y avanzar en la configuración de un futuro Museo Modernista al aire libre, un proyecto que busca transformar el casco histórico en un espacio cultural abierto y de referencia.

La resolución de la concejalía de Patrimonio concede subvenciones por un importe total de 50.000 euros, con cargo al Presupuesto Municipal de 2025, para un total de 13 solicitudes que recibirán la ayuda económica para llevar a cabo proyectos de rehabilitación y mejora.

Las ayudas se distribuyen en tres líneas: una dirigida a fachadas; otra para actuaciones de iluminación; y por último la línea destinada a la reforma de interiores. Entre las subvenciones concedidas, el importe individual más alto asciende a 9.150,14 euros, destinado a una rehabilitación de fachada.

A partir de ahora, los beneficiarios tendrán un plazo para la justificación de la ejecución de las obras y la presentación de la documentación requerida hasta el próximo 31 de enero de 2026. Entre los requisitos de justificación, se exige aportar facturas originales por importe igual o superior al presupuesto protegible y la acreditación de su pago, el cual debe efectuarse obligatoriamente mediante adeudo bancario.

Las ayudas para rehabilitar estas joyas arquitectónicas singulares de Burriana, sirven también para consolidar la estrategia municipal de ‘Burriana Reluce’ bajo el lema “Iluminar el pasado, mirando al futuro”, que busca renovar y dignificar nuestro Conjunto Histórico. El éxito de la convocatoria del año pasado, que llevó a duplicar el presupuesto hasta los 100.000 euros, junto a la alta participación de esta edición son ejemplos palpables de la apuesta y la determinación del equipo de Gobierno por conservar el patrimonio y revitalizar el centro de la ciudad.