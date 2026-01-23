Burriana avanza en el diálogo con la oposición para negociar los presupuestos municipales de 2026

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burriana continúa la ronda de contactos con los grupos de la oposición para avanzar en la negociación de los presupuestos municipales de 2026. En este marco, el concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha mantenido esta semana dos reuniones de trabajo con representantes del PSPV-PSOE y con la concejala no adscrita, Beatriz Conejero, con el objetivo de conocer sus propuestas y aportaciones a las cuentas municipales.

Durante los encuentros, Clausell expuso de forma detallada las líneas maestras del presupuesto, al tiempo que recogió las valoraciones de los grupos políticos. El documento económico, el más elevado de la historia de Burriana, asciende a 53.033.263,92 euros y, según ha explicado el responsable de Hacienda, se sustenta en una gestión responsable que permite combinar una inversión histórica con la consolidación de la bajada de impuestos aplicada en los dos últimos ejercicios.

El equipo de Gobierno ha destacado, además, que las cuentas incorporan una cláusula específica en las bases de ejecución para sustituir préstamos por remanentes, una medida que permitiría reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento y reforzar la estabilidad financiera de la ciudad.

Uno de los ejes principales analizados durante las reuniones ha sido el plan de inversiones, que para 2026 alcanza una cifra global de 15.589.227,76 euros. Una parte muy significativa de este esfuerzo económico se concentra en el área educativa, con más de 9,1 millones de euros destinados a la culminación del IES Jaume I y cerca de 1,9 millones de euros para el CEE Hortolans, con el objetivo de que el curso 2027-2028 suponga el fin definitivo de los barracones en la ciudad.

El presupuesto contempla proyectos estratégicos y compartidos con el PSPV para la modernización de Burriana, como la primera fase de la remodelación de la Plaza Mayor, dotada con 800.000 euros; la ejecución de la avenida Cañada Blanch, con una inversión de 750.000 euros, que mejorará la vertebración de la ciudad con la costa; y la tercera fase del Colector Tarancón, con 809.000 euros, una actuación clave para reforzar la seguridad hídrica frente a episodios de lluvias intensas.

El Ayuntamiento prevé continuar la próxima semana la ronda de contactos con una nueva reunión con Vox, mientras queda pendiente de concretar un encuentro con el grupo municipal de Compromís, con el objetivo de seguir avanzando hacia unos presupuestos consensuados que respondan a las necesidades de Burriana.