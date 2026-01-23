El Ayuntamiento de Vila-real pone en marcha la campaña 'Taronges del meu poble a l’escola' con el reparto de 2.500 kg de fruta

El Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en marcha la campaña 'Taronges del meu poble a l’escola 25-26', una iniciativa que comenzó el pasado 3 de diciembre de 2025 con el objetivo de fomentar hábitos de alimentación saludables entre el alumnado y poner en valor el producto de proximidad y de calidad.

En esta edición participan un total de 15 centros educativos del municipio, con 3.751 alumnos y alumnas, que reciben naranjas y clementinas procedentes directamente de la agricultura local. Hasta el momento, ya se han repartido 1.770 kg de fruta, y se prevé alcanzar los 2.490 kg totales a lo largo de toda la campaña, que se prolongará hasta principios de febrero de 2026.

Las variedades distribuidas son Clemenules, Clementina Sando y Clementina Hernandina, todas ellas reconocidas por su calidad, frescura y valor nutricional. Cada jornada de reparto supone aproximadamente 350 kg de fruta fresca, garantizando que el alumnado consume un producto recién recolectado, de temporada y con todas sus propiedades alimentarias intactas.

El coste estimado total de la campaña es de 2.241 euros, una inversión que refuerza tanto la salud infantil como el apoyo al sector agrícola.