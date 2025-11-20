PEÑÍSCOLA

El Ayuntamiento de Peñíscola captura 71 jabalíes durante el último semestre

Los datos corresponden a las capturas realizadas en la de jaula de grandes dimensiones que instaló la concejalía en el marjal.

La concejalía de medio ambiente ha hecho balance del último semestre por lo que respecta a capturas de fauna cinegética en la población. Concretamente ha trasladado datos de capturas en la jaula de grandes dimensiones ubicada en el marjal, sumando un total de 71 ejemplares de jabalí.

La concejalía tiene previsto dar continuidad a este servicio con el objetivo de evitar los perjuicios que la proliferación de esta fauna causa en los cultivos y la amenaza que supone por su cercanía al núcleo urbano.

