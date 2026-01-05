El Ayuntamiento de Burriana tiene previsto estrenar el instituto Jaume I para el curso del próximo 2027

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado el Plan de Trabajo de la obra “Terminación del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana”, financiada por la Generalitat Valenciana y elaborado por la empresa adjudicataria ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU. Un documento que prevé que los más de 1200 alumnos que se encuentran temporalmente estudiando en barracones dispondrán para el curso 2027-2028 de unas instalaciones adaptadas a los nuevos tiempos con 24 aulas de ESO y 6 de bachillerato, 7 de ciclos formativos y zona polideportiva.

El documento técnico, que cuenta con el visto bueno de la Dirección de Obra desde el pasado mes de diciembre, establece la hoja de ruta económica y temporal para la ejecución de las unidades de obra pendientes, estableciendo como previsión la finalización alrededor del mes de julio, lo que permitiría a la comunidad educativa abandonar las aulas prefabricadas en el Camí Llombai para inaugurar el nuevo instituto que será un edificio completamente adaptado a los nuevos tiempos, con eficiencia energética, sostenibilidad y recursos de vanguardia para el alumnado y el profesorado.

El plan de obra detallado contempla la coordinación de las distintas fases constructivas hasta la entrega final del edificio, garantizando que el proceso de edificación se ajuste a las normativas vigentes y a las necesidades específicas del centro docente.

Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto de más de 22 millones de euros. Una infraestructura muy esperada por el alumnado y sus familias que llevan desde 2020 en unas instalaciones provisionales y que ha requerido de numerosos trámites como la liquidación con la antigua empresa o un aumento en el presupuesto por parte de Conselleria. Cabe recordar, que el importe inicial para esta obra era de 13,5 millones de euros en 2019.

La paralización de la obra, sumada al incremento de los costes por los materiales llevó al Ayuntamiento a solicitar a la Conselleria un incremento de la delegación de 8,6 millones de euros, que fue aprobada el pasado mes de abril, por lo que finalmente el importe de la obra asciende a cerca de 22,2 millones de euros.