El Ayuntamiento de Almassora se une para defender la costa y presentará alegaciones al deslinde de Costas.

El pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Almassora ha acordado por unanimidad defender la costa del municipio tras la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incoar el expediente de rectificación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de aproximadamente 3.418 metros, comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del Puerto de Castellón y el Paseo Vora Riu.

El consistorio solicitará a los órganos competentes una reforma del Estatuto para que la Generalitat asuma las competencias en materia de Costas. De igual modo, se instará a los grupos parlamentarios de Les Corts y del Congreso de los Diputados a promover la acción legislativa necesaria para que parte de los beneficios de los puertos se inviertan anualmente en la protección y mejora del litoral afectado.

La moción aprobada también contempla reclamar al Ministerio de Costas, a la Dirección Territorial de Costas y a Puertos del Estado el cumplimiento de las medidas correctivas y compensatorias fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento se compromete a recurrir judicialmente.

Otro de los acuerdos adoptados es presentar enmiendas a los próximos Presupuestos Generales del Estado para incluir una partida destinada a ejecutar, en el menor plazo posible, el proyecto de protección del Plan de la Torre, valorado en 8,8 millones de euros. Además, el pleno ha asumido el compromiso de estudiar la contratación de un servicio jurídico que garantice la defensa de los derechos de Almassora ante futuras delimitaciones previstas en el reglamento de Costas.

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo a los trabajadores de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá, tras un informe de Intervención que indica que sus retribuciones deben regirse por el Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, y no por el convenio colectivo. Asimismo, ha salido adelante una moción para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la convivencia vecinal.

El pleno ha aprobado igualmente conceder el título de Hijo Predilecto de la Vila de Almassora al médico Juan Casanova Claramonte y el de Hijo Adoptivo al historiador Primitiu García Pascual, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el municipio.

Por último, la sesión ha dado luz verde de manera definitiva a la mutación demanial subjetiva de la cesión a la Generalitat de la parcela dotacional sanitaria 13-E del Nuevo Centro de Salud. Este paso permitirá avanzar en la tramitación para la futura construcción del nuevo centro de salud Sant Pere, que se ubicará en los terrenos aledaños a las actuales instalaciones sanitarias, detrás de la residencia municipal.