Avanzan a buen ritmo los trabajos de limpieza y adecuación en la playa de Almassora tras el temporal marítimo

El Ayuntamiento de Almassora avanza a buen ritmo en los trabajos de limpieza y adecuación del litoral tras los importantes daños provocados por el temporal marítimo asociado a la borrasca Harry. Desde este pasado miércoles por la tarde, se está desplegando un operativo especial para retirar arrastres de arena, piedras y residuos, así como para garantizar la seguridad en las zonas más afectadas del paseo marítimo.

La concejala de Playas, Silvana Rovira, ha supervisado las tareas que se están llevando a cabo y ha explicado que, conforme avancen los trabajos y siempre bajo el criterio técnico y de seguridad de la Policía Local, se podrá proceder a la reapertura del paseo marítimo de manera progresiva y por tramos.

Los servicios municipales continúan evaluando el alcance de los daños ocasionados por el temporal para determinar las actuaciones necesarias en cada punto del litoral y cuantificar los perjuicios ocasionados.

El Ayuntamiento lamenta especialmente la situación de Pla de la Torre, donde la regresión costera se ha agravado tras el temporal, un tramo que se ha quedado prácticamente sin playa, por eso Almassora pide de manera urgente "la necesidad de ejecutar las obras de regeneración que venimos reclamando al Gobierno de España”, ha afirmado la concejala Rovira.

Desde el Ayuntamiento de Almassora se insiste en la necesidad de adoptar soluciones estructurales que permitan proteger el litoral frente a temporales marítimos y evitar que estos sigan castigando de forma reiterada a la costa del municipio.