Aprender a escuchar y dialogar en familia: la Vall d’Uixó organiza una sesión práctica de comunicación no violenta

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha organizado la charla ‘Crecer juntos: cómo la comunicación refuerza el vínculo familiar’, a cargo de la formadora en Comunicación No Violenta (CNV) y terapeuta Gestalt, Maru Martí. La actividad se enmarca en el programa municipal Espais de Famílies, que busca acompañar a madres, padres y tutores en la crianza, ofreciendo un espacio de encuentro donde compartir experiencias, reforzar vínculos y crecer como familia.

Durante la sesión, que se celebrará el próximo martes 18 de noviembre a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal, Maru Martí compartirá herramientas prácticas para mejorar el diálogo, la comprensión y la convivencia en el hogar. Los asistentes aprenderán a reconocer sus propias necesidades y las de los demás, fomentar la escucha empática y transformar los conflictos en oportunidades de conexión familiar.

La comunicación no violenta es una metodología que promueve hablar y escuchar con empatía, respeto y honestidad, sin juicios ni culpas. En el ámbito familiar, ayuda a crear un ambiente de confianza y comprensión mutua, reducir conflictos, identificar sentimientos y necesidades, y fomentar la cooperación y el respeto, convirtiendo la convivencia en un espacio de afecto y entendimiento.

El concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, ha señalado que “en la Vall estamos trabajando para desarrollar ecosistemas de cuidados, para que todas las personas tengan las capacidades y herramientas necesarias para vivir mejor”. Además, ha destacado que el programa Espais de Famílies permite “compartir, aprender y crear redes de apoyo mutuo”, reforzando la cohesión social y familiar de la ciudad.

La entrada a la charla es libre, y se ofrecerá servicio de cuidado infantil en la sala infantil de la Biblioteca Municipal para facilitar la asistencia de familias con niños pequeños.