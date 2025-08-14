ALMASSORA

Almassora prepara el puente de agosto con un programa de actividades gratuitas y la novedad de la 'Nit dels farolets'

El Ayuntamiento de Almassora ha organizado para este puente de agosto actividades gratuitas que aúnan la cultura, la tradición y también para el entretenimiento.

ondacero.es

Almassora |

La programación incluye visitas guiadas por el casco antiguo de Almassora.
La programación incluye visitas guiadas por el casco antiguo de Almassora. | Ayuntamiento de Almassora

La primera de estas propuestas, que es la primera vez que se celebra dentro de la programación veraniega, es la Nit dels Farolets, que tendrá lugar este jueves, 14 de agosto, en el parque del Pitillo, delante de la biblioteca, a partir de las 20.00 horas. La enorme acogida que ha tenido esta iniciativa ha sido tal que, de las 50 plazas iniciales hemos tenido prácticamente que duplicarlas a cerca de un centenar para poder dar respuesta al aluvión de inscripciones recibidas.

El objetivo de esta actividad es mantener vivas las tradiciones para que las nuevas generaciones hereden las costumbres de sus mayores. Son muchos los almassorins que hacían estos 'farolets' cuando eran pequeños con motivo de las fiestas de verano, en concreto, de la celebración de Sant Roc. Tras realizar el 'farolet' con las sandías que se repartirán entre los participantes, todos juntos harán un recorrido por la playa amenizado por la música de la Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles.

Carta Pobla

También ha tenido una gran las dos visitas guiadas nocturnas inspiradas en la época medieval para adentrarse en la historia de la Vila, el corazón de Almassora. Una iniciativa organizada desde la Concejalía de Turismo para conmemorar el otorgamiento de la Carta Pobla, una efemérides que se celebra el 15 de agosto, rememorando aquel día de 1237. Se han ampliado las plazas iniciales previstas. Se trata de un recorrido por el casco histórico para descubrir el pasado medieval almassorí, a través de los vestigios que todavía se conservan como la Casa del Oficialat (sede del delegado oficial del Obispo de Tortosa, señor feudal de la localidad), los diferentes tramos de muralla medieval de la Vila, los porches medievales de la plaza Mayor, la iglesia de la Natividad, los hornos de pan.

Las actividades de este puente de agosto se incluyen dentro del centenar de propuestas de la programación veraniega que el Ayuntamiento ha ideado para todos los públicos con el claro propósito de ofrecer un amplio abanico de posibilidades durante estos días de descanso y desconexión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer