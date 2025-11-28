Almassora inaugura una Fira de Sant Andreu que convierte la Vila en un escenario medieval único repleto de actividades

Almassora inaugura esta viernes una nueva edición de la Fira de Sant Andreu, uno de los eventos culturales más emblemáticos del municipio, que durante todo el fin de semana llenará la Vila de música, artesanía, historia y actividades para todas las edades.

Se trata de una feria que permite conocer y poner en valor el patrimonio local, además de dinamizar las calles del municipio durante todo el fin de semana.

La feria ofrece zona de restauración y tabernas, Puestos de artesanía y productos tradicionales. Cerca de 80 actividades, entre cuentacuentos, pasacalles musicales y de danza, exhibiciones de aves exóticas y animales de granja, demostraciones de oficios como Rakú, cerámica artesanal, destilación y creación de cencerros y botas así como un espacio infantil con noria, tiovivo, ludoteca y talleres creativos.

Además de todas estas actividades, también habrá una programación especial, con motivo de la Fira de Sant Andreu, en el Museo Arqueológico del Torrelló, que permitirá a los visitantes descubrir el pasado del municipio de una manera divulgativa, accesible y pensada para todas las edades.

El museo, ubicado en la calle Sant Vicent, 47, permanecerá abierto con actividades gratuitas todo el fin de semana. La programación arranca este viernes a las 19:30 horas, con una visita guiada que permitirá conocer el valor patrimonial del yacimiento del Torrelló y algunas de las piezas más representativas de la colección municipal.

El fin de semana estará dedicado especialmente al público infantil con sesiones que combinan visitas guiadas y talleres medievales, orientados a acercar la historia y los oficios tradicionales de una forma práctica y entretenida. El horario del sábado es a las 12.00, a las 18.00 y a las 19.30 horas, mientras que el domingo será a las 11.00 y a las 12.30 horas.