Almassora concede a la filóloga clásica Mariló Limo Escura el premio Clara Campoamor con motivo del Día Internacional de la Mujer

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha dado a conocer el nombramiento de Mariló Limo Escura como galardonada con el premio Clara Campoamor 2026. Limo será la undécima mujer de la localidad en recibir esta distinción que reconoce su amplia y destacada trayectoria en la esfera académica y cultural.

El Premio Clara Campoamor 2026 reconoce una trayectoria brillante, comprometida y profundamente vinculada al conocimiento, la cultura y la educación. En este sentido, Tormo ha subrayado que Mariló Limo Escura “ha sabido transmitir su pasión por el saber y por el mundo clásico a generaciones de alumnos, dejando una huella imborrable”. “La figura de Mariló Limo encarna a la perfección los valores que representa este premio: la defensa del pensamiento crítico, el amor por la cultura, la vocación de servicio público y la implicación activa en la vida social y cultural de Almassora”, ha afirmado la alcaldesa.

Licenciada en Filología Clásica con la especialidad de Latín por la Universidad de Valencia, ha ejercido como profesora universitaria y de Secundaria, guiada por su vocación por la docencia. En la actualidad es jueza de paz sustituta en Almassora, y lleva el nombre de Almassora a foros culturales y educativos de primer nivel.

Hija del artista local el escultor Enrique Limo Casals, esta amante de la cultura clásica es una apasionada por la lectura y la poesía desde pequeña, ha logrado diversos reconocimientos en concursos literarios. Además, Limo ha impartido numerosas charlas y talleres relacionados con el mundo clásico y cuenta con publicaciones académicas. Recientemente ha pronunciado una conferencia en el Círculo de la Unione Nazionale d’Ufficiali in Congedo d’Italia, en la ciudad de Roma, bajo el título Gli antichi romani a tavola. Un approccio alla gastronomía nell’antica Roma.

Paralelamente a su actividad docente, ha trabajado en diversos proyectos educativos con su alumnado, ha dirigido durante casi una década el grupo de teatro escolar DuraLexSedLex, con el que ha llevado a cabo diversos montajes con éxito, especialmente en el Concurso Compitalia en Valencia. Además, desde hace unos años eventualmente ha sido convocada como jurado en el concurso Nacional de Teatro Escolar Grecolatino que anualmente organiza el Ministerio de Educación.

Forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la cual es vicepresidenta. Recibió en Italia el premio Donne in prima línea, otorgado a mujeres que durante el año se han distinguido en el campo del trabajo asociativo en la región del Lacio, debido a su activa participación en la asociación Ambasciatori del Certamen.

Actualmente, forma parte de la Junta Central de Semana Santa de Almassora. Pertenece a la Cofradía de San Jerónimo del Gremi de Velluters del Colegio de Arte Mayor de la Seda de Valencia. Actuó como mantenedora en la presentación de la reina de las fiestas de Almassora en 2016.

La entrega del XI Premio Clara Campoamor tendrá lugar el viernes 6 de marzo, en la Casa de la Cultura, con motivo del Día Internacional de la Mujer.