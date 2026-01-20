Almassora activa medidas preventivas ante el temporal marítimo y reclama con urgencia la regeneración de Pla de la Torre

LEER MÁS El Ayuntamiento de Almassora se une para defender la costa y presentará alegaciones al deslinde de Costas

El Ayuntamiento de Almassora ha activado medidas preventivas ante la alerta naranja por temporal marítimo con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el fuerte oleaje con olas que pueden llegar hasta los cuatro metros. El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ya puso ayer en marcha el protocolo de prevención y hoy mismo se ha procedido al corte del tráfico en diferentes tramos del paseo marítimo.

Tanto el transporte escolar como el bus urbano circulan con recorridos alternativos, con paradas centralizadas en el parque del Pitillo, en el caso del bus urbano, y en este y en el parque de Tramuntana en caso del servicio urbano.

El Ayuntamiento pide a la población que evite desplazamientos innecesarios, que no estacione vehículos en el paseo marítimo y que no se acerque al mar mientras dure el episodio de temporal. Ante cualquier emergencia, se recuerda que se debe llamar al 112.

La alcaldesa ha subrayado que este nuevo episodio de temporal vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del litoral y la necesidad urgente de acometer las obras de regeneración de Pla de la Torre. En este sentido, María Tormo ha reclamado una reunión inmediata con la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para conocer el estado actual del proyecto. Hasta en cuatro ocasiones ha solicitado dicho encuentro.

El Ayuntamiento de Almassora ha urgido al Gobierno central a dotar presupuestariamente cuanto antes las obras de regeneración de Pla de la Torre, valoradas en 8,8 millones de euros.

El proyecto constructivo planteado por Costas contempla la creación de cuatro celdas encajadas entre espigones, de comportamiento estático, que permitirían playas con anchuras mínimas de 60 metros y máximas superiores a los 100 metros. La actuación incluye la construcción de dos nuevos espigones de más de 270 metros de longitud, así como el alargamiento de los existentes.