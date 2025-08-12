El alcalde Benlloch acompaña al Villarreal CF en su tradicional ofrenda a los patrones de la ciudad.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, así como otros representantes de la corporación municipal han acompañado al Villarreal CF en la tradicional la ofrenda a los patrones de la ciudad realizada por el primer equipo y parte del cuerpo técnico y directivo.

En primer lugar, han visitado la ermita de la Virgen María de Gracia y después la comitiva se ha desplazado a la basílica de San Pascual. Mosén Àlvar Miralles ha dedicado unas palabras a los 'groguets' para alentarlos en el inicio de temporada.

Finalizada la ofrenda, el presidente del club, Fernando Roig, y el alcalde de la ciudad, José Benlloch, han firmado el Libro de Honor de la basílica.