Llum verda a l'ordenança que crea i regula les 32 parcel•les dels horts urbans municipals

El ple de l'Ajuntament de Vila-real aprovarà previsiblement la nova ordenança que crea i regula els primers horts urbans municipals de la ciutat, que el departament de Territori ha habilitat en uns terrenys situats en el carrer Ana Nebot.

En concret, s'han creat 32 parcel•les de 42 metres quadrats, amb les quals es pretén oferir “una alternativa d'oci saludable” per als veïns de Vila-real, al mateix temps que promoure “la recuperació i manteniment d'una agricultura respectuosa amb el medi ambient” i plantejar, a més, “una alternativa d’autoconsum per a aquelles persones que es troben en situació desfavorida”.

L'ordenança d'horts urbans és un dels punts d'un ple que també donarà llum verda al nou reglament del cementiri, a més d'aprovar una declaració institucional contra la violència de gènere, la pròrroga de 10 anys del conveni de col•laboració amb la Fundació Tots Units per a la cessió de la seu del projecte d'ocupació social Reciplana, així com el rebuig al recurs de cassació del Consell contra l'anul•lació del copagament pel TSJ.

L'ordenança dels horts urbans estableix, entre d’altres qüestions, la prohibició de l'explotació comercial dels cultius que resulten de l'ús de les parcel•les, així com la no utilització de productes fertilitzants ni fitosanitaris que puguen provocar perjudicis sobre la terra o els aqüífers i el conreu segons criteris d’agricultura ecològica. Els beneficiaris de les autoritzacions de les parcel•les hauran d'estar empadronats a Vila-real i complir els requisits que s'especifiquen en cada convocatòria, tot donant prioritat als aturats de llarga durada i majors de 45 anys, pensionistes o persones amb informe de Serveis Socials, entre d’altres circumstàncies.

L'autorització per a l'ús de les parcel•les es concedirà fins al 1 de març de 2016 i, en el cas de quedar vacants, es concediran noves autoritzacions per la resta de temps de vigència per rigorós ordre de llista d’espera. La nova ordenança se sotmetrà ara a un termini d'informació pública de 30 dies, després dels quals s'entendrà aprovada definitivament de no presentar-se reclamacions o suggeriments. Per altra banda, el ple aprova també el nou reglament del Cementiri Municipal, que amplia els serveis del cementiri amb dues noves tipologies de soterrament en osseres i panteons verticals, així com l'ordenança fiscal que regularà els preus d'aquests dos nous serveis.

La modificació del reglament s'adapta també a la Llei de patrimoni de les administracions públiques, que fixa en 75 anys el període màxim per a les concessions administratives. A més, davant la proximitat de la commemoració, el 25 de novembre, del Dia contra la Violència contra les Dones, el ple votarà també la declaració institucional d'adhesió al manifest contra la violència de gènere, per la qual el consistori mostra el seu “rebuig més contundent davant qualsevol situació de violència física i psíquica que s'exercisca contra les dones”, així com sol•licita la revisió integral de la Llei de la violència de gènere i una nova valoració dels protocols de risc, entre d’altres qüestions.

El ple municipal mostrarà també el seu suport al manifest de la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que alerta del risc que la nova llei suposa per a l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de l'ensenyament. L'exigència del compliment de la sentència del TSJ que anul•la el copagament és un altre dels punts del ple d'octubre.