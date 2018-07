El llegat de Llorens Poy s'incorporarà al patrimoni de Vila-real

L'alcalde i els hereus del Fill Predilecte de la ciutat arriben a un acord per a “complir la voluntat de l'artista”, mitjançant un lloguer amb opció de compra de la casa museu per un termini inicial de sis anys

Quan va a complir-se un any de la defunció del Fill Predilecte de Vila-real Vicente Llorens Poy i després del nomenament per part del jutjat dels hereus de l'artista, l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, amb el consens de totes les forces polítiques municipals, signarà en breu l'acord amb els familiars de Llorens Poy que permetrà “complir la voluntat de l'artista i que el seu llegat puga ser gaudit pels vila-realencs”. “Hem arribat a un acord que, amb el consens de tots, permetrà fer realitat allò pel que Llorens Poy va estar treballant durant els últims anys de la seua vida i que em va traslladar personalment, com alcalde de la ciutat: fer de la seua casa un museu per a posar en valor la importantíssima obra del Fill Predilecte de la ciutat, un dels pintors i escultors més valorats del nostre temps, la seua figura i la seua valuosa col•lecció privada”, detalla el primer edil.

L'acord al qual s’ha arribat amb la família de l'escultor i que subscriuen també totes les forces amb representació en el consistori consisteix en un lloguer amb opció de compra de la casa en la qual vivia l'artista en el carrer Ermita per un període de sis anys prorrogables. “L'Ajuntament i els hereus de Llorens Poy, conscients del moment de dificultats econòmiques que estem vivint, hem arribat a un acord de lloguer de la casa, tant l'edifici com el contingut de l'immoble, pel qual totes les quantitats que s'abonen per l'arrendament seran consideres pagament a compte en el cas que l'Ajuntament exercite l'opció de compra, tant al terme del contracte d'arrendament com abans de complir-se els sis anys si així es considera”, explica l'alcalde.

En aquest cas, l'opció de compra s'exercirà únicament sobre l'immoble i comportarà la cessió gratuïta de tot el continent, obra i col•lecció privada de Llorens Poy per al patrimoni de la ciutat de Vila-real. “Hem arribat a aquest acord amb molta responsabilitat i diàleg entre totes les parts, amb la idea que, quan millore la situació econòmica, puguem exercitar eixa opció de compra i incorporar al patrimoni municipal la col•lecció i l'obra d'un dels nostres fills més il•lustres; un llegat que el mateix artista va voler que gaudiren els vila-realencs i que, sens dubte, és un dels nostres principals referents culturals”, afegeix.

L'alcalde ha volgut agrair a tots els partits amb representació en l'Ajuntament la seua aposta per incrementar el patrimoni de tots els vila-realencs a través d'aquest acord i, en particular, a la família de l'escultor, “que han entés el moment de dificultats actuals i han estat en tot moment sensibles amb la voluntat del Fill Predilecte de Vila-real”, assenyala Benlloch. En la mateixa línia s'ha pronunciat també el regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, qui ha destacat que, “amb aquest acord, complim la voluntat de l'artista, que era la de vetlar perquè la seua obra i el seu llegat quedara per al gaudi dels vila-realencs”. “A partir d'ara, des del departament de Cultura i de Museus treballarem per dinamitzar l'espai i fer de la casa museu de Llorens Poy un referent cultural de primer ordre tant en la ciutat de Vila-real com en tota la província. Amb aquest objectiu, estem treballant ja en el disseny d'un pla d'usos de l'espai que ens permeta donar a conéixer i posar en valor tant l'obra com la figura de Vicente Llorens Poy”, conclou Ibáñez.