L'Auditori de Vila-real prendrà el nom de Músic Rafael Beltrán

L'Auditori de Vila-real rebrà el nom d’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, en homenatge al compositor vila-realenc i Fill Predilecte de Vila-real a qui la ciutat ret enguany homenatge amb les activitats organitzades en el marc de l'Any Rafael Beltrán.

La nova denominació serà aprovada en el ple ordinari que celebrarà aquesta vesprada l'Ajuntament de Vila-real i que, com ve sent habitual, podrà seguir-se íntegrament a través del canal municipal de Youtube.

Aquest serà un dels punts de l'ordre del dia en un ple en el qual s'aprovarà també la proposta de dies festius locals, amb un canvi significatiu en relació al calendari tradicional.

D'aquesta manera, atès que el 17 de maig, dia de Sant Pasqual, coincideix el pròxim any en diumenge, el ple proposarà substituir la commemoració del dia del patró pel divendres immediatament anterior, 15 de maig i segon divendres de les festes de Sant Pasqual. El 26 de desembre, dia de Sant Esteve (segon dia de Nadal) es manté en el calendari festiu local. Per altra banda, el ple municipal donarà el vistiplau a la modificació de l'Ordenança Municipal de Venda no Sedentària que permetrà traslladar el mercat de productors locals del divendres als dijous, en la mateixa cèntrica ubicació de la plaça Major.

Amb aquesta mesura, el departament d'Economia dóna resposta a les reivindicacions dels venedors de fruita i verdura del mercat dels dissabtes, allunyant d'aquesta manera en el temps les dues convocatòries de venda de productes agroalimentaris que se celebren a Vila-real.

La pròrroga del contracte de l’EDAR de Vora Riu fins a l'any 2020 o fins que deixe de prestar servei quan la Generalitat escometa la solució promesa a la depuradora, amb el desviament de les aigües fins a l'estació mancomunada i la d'Almassora, és un altre dels punts a debat, a més de l'adhesió al conveni entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l'intercanvi d'informació i millora de la gestió. Entre d’altres qüestions, el conveni estableix la possibilitat d'embargar devolucions de l'Agència Tributària i aplicar-les al pagament d'impostos pendents en la recaptació municipal o, per contra, estableix traves al pagament a proveïdors en aquells casos que siguen deutors d'Hisenda.

Una proposta de rebuig a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions locals, referent a la pèrdua de competències de la Direcció General d'Igualtat i el “desmantellament” de serveis de l'antic Institut de la Dona, i la sol•licitud a la Generalitat de cessió de l'edifici que alberga el Centre de Dia de Menors per un nou termini de 10 anys són altres dels punts del ple.