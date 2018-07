L’Espai Jove de Vila-real acull en estiu un total de 18 cursos de formació per a l’ocupació entre els joves

El regidor de Joventut, Xavi Ochando, ha presentat la nova programació per aquests mesos d’estiu on es reforça “encara més” l’aposta que, des de fa anys, ve portant endavant la Regidoria en quant a la preparació de cursos i activitats per a la formació i ocupació entre els joves. “Precisament aquesta programació d’estiu, possiblement, és la que compta amb més activitats formatives des que estic al capdavant de la regidoria”, ha afirmat el responsable de Joventut qui afirma que “l’ocupació dels joves continua sent la nostra prioritat ja que són el col•lectiu més afectat per la crisi”. Per aquest motiu, la nova programació de l’Espai Jove comptarà amb un total de 18 cursos molt enfocats al mercat laboral, “tan com a primera experiència, treball temporal per a estudiants dins o fora d’Espanya o complements de formació per augmentar currículum” detalla el regidor qui indica que “en estiu és, justament, el mes on més joves troben, per primera vegada, una oportunitat laboral”.Entre les novetats d’aquesta programació està l’inici d’una relació de col•laboració amb Adavi, Associació d’Aturats de Vila-real, per tal d’ofertar-los els cursos i titulacions més demandats als seus socis més joves i, per la seua banda, oferint el cursos que l’associació organitza, com és el d’agricultura tradicional, als usuaris de l’Espai Jove. En aquesta mateixa línea Ochando ha destacat també el conveni amb l’Emprenjove de l’IVAJ per a portar endavant cursets de formació presencials a l’Espai Jove, “quan fins fa poc la col•laboració amb l’IVAJ en matèria de formació eren normés cursets on-line”. “Ara hem avançat en aquesta relació i, per exemple, enguany podem oferir un curs formatiu molt atractiu per als estudiants que busquen treballs d’estiu a l’estranger”, afirma. A més, al llarg d’aquests tres mesos, es continuaran portant endavant iniciatives ja consolidades com és el Bus de la Marxa, el taller de descobrir l’univers i l’“exitós” viatge organitzat al Planetari per a veure la pluja dels Perseids, les activitats a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia com el Dia de la Joventut o la segona edició del Concurs de Grafit ‘Esprai’ i el Correllengua. Un ‘Obert per vacances’ que, en aquesta edició, incorpora també una breu descripció de les huit entitats i associacions “que també són les protagonistes de la programació” de l’Espai Jove como són l’IVAJ, Adavi, Lluïsos, Amaca, Ando Creando, Grup de Capoeira Brasil, Otakultura i Soundglasses.