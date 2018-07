L’Espai Jove es converteix el cap de setmana en “un laboratori de so”

El certamen, patrocinat per la Regidoria de Joventut, suposa el primer Meeting Point per a professionals de la música de la província i comptarà amb demostracions, ponències, música en directe, mercadets i premis a les trajectòries

L’Espai Jove acollirà este divendres i dissabte el festival Sonolab, el primer Meeting Point per als professionals i amants de la música en la província.

En “el laboratori de so” en el qual, durant dos dies, es convertirà l’Espai Jove, se succeiran les activitats, com ponències, demostracions, lliurament de premis o mercadet de vinil, entre d’altres.

El certamen està organitzat per l'Associació Soundglasses i patrocinat per la Regidoria de Joventut, el titular de la qual, Xavier Ochando, destaca la importància d'oferir als aficionats a la música una “punt de trobada única en la província, on podran compartir experiències, conéixer a grans professionals del sector i gaudir de les demostracions de música en directe, entre moltes altres activitats”.

La presentació oficial de les últimes tecnologies en el sector de la música professional i conferències com Un viatge pels últims 20 anys de la música a Espanya, L’intrusisme i la mala praxi en el món professional del músic, Com protegir els teus drets d'autor o Coneixent la musicoteràpia, totes elles a càrrec de professionals del sector musical són alguns dels plats forts del festival, que també comptarà amb masterclasses, demostracions tècniques i molta música en directe.

Un mercadet d'instruments i de vinils durant els dos dies i un lliurament de premis a la trajectòria professional, el dissabte a les 16.00 hores, completen el programa.

En aquesta primera edició, Sonolab reconeixerà el treball de El último ke zierre (grup), Xarxa Teatre (empresa d'espectacle), pub Terra (empresa del sector), Paula Cazenave (dj), José Luís Macías (productor musical) y Ramon Guimerá (professional del sector).