L’ajuntament de Vila-real ha intensificat els tractaments contra els mosquits i larves a la ciutat

Algunes accions en llocs on hi ha focus de mosquits / ondacero.es/ Ayto

L'Ajuntament de Vila-real, a través del departament de Serveis Públics, està intensificant les accions per a combatre la plaga de mosquits en l'entorn de la sèquia, llocs amb aigua estancada i en aquells punts on es reben avisos dels veïns.

La campanya consisteix en una combinació de tractaments alterns larvicides, que impedeixen que els ous i larves dels mosquits proliferen en llocs amb aigua, i adulticides, que actuen ja contra el mosquit adult.

Malgrat això, hi ha molts llocs als quals l’ajuntament no pot arribar i, consideren que els tractaments aïllats no resulten eficaços; per això reclamen que la Diputació assumisca la competència en aquest tema”, assenyala el regidor de l'àrea, Francisco Valverde.

Referent a això, l'alcalde, José Benlloch, recorda que s'ha remès a la corporació provincial un requeriment previ a la via judicial perquè es faça càrrec de les fumigacions.

A més, Vila-real ha sol·licitat també al consorci del Millars que reunisca de forma urgent la comissió tècnica per a estudiar les possibles solucions o requeriments a altres administracions que foren necessaris per a actuar dins del paratge protegit del riu.

A més del requeriment a la Diputació, també han traslladat als alcaldes de Borriana i Almassora la necessitat que aquesta qüestió s'aborde en el consorci.

Mentre, des de Serveis Públics Vila-real han intensificat els tractaments en les zones d'acumulació d'aigua, la sèquia i allà on reben avisos dels veïns.

A més d'aquestes fumigacions, que es realitzen totes les setmanes, Serveis Públics Vila-real està preparant una campanya de sensibilització.