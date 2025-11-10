La Fira de Sant Andreu de Cabanes celebra 517 ediciones con cuatro días de actividades para el sector agrario y la ciudadanía

La Fira de Sant Andreu de Cabanes se celebrará entre el 27 y el 30 de noviembre con un completo programa dedicado a la divulgación y dinamización del sector agrario. Con 517 ediciones a sus espaldas, la feria ofrece cuatro días de actividades que combinan jornadas prácticas e informativas para profesionales con espacios de ocio y cultura, destacando el tradicional recinto ferial y novedades como el concurso de perros pastores y un espacio dedicado a los equinos.

El concejal de Ferias del Ayuntamiento de Cabanes, David Casanova, subrayó la importancia del evento: “La Feria es un espacio donde el papel divulgativo e informativo del sector y sus novedades es imprescindible. Es un acontecimiento central para el bien del sector agrario y, por lo tanto, para el bien de nuestros pueblos y nuestra economía”.

El jueves 27 comenzará la programación formativa, dirigida a veterinarios, ganaderos y estudiantes. La jornada incluye formación en ganadería, diagnóstico de gestación, extracción de semen, castración y manejo de animales en la ganadería German Vidal, seguida de una visita a la ganadería La Jotera. Por la tarde, también se realizarán jornadas informativas presenciales y telemáticas en el salón de la Cooperativa de Cabanes sobre temas como la PEC 2025 o el Sistema Integral de Explotación.

La feria tendrá un carácter educativo, con visitas de alumnado de colegios e institutos el viernes por la mañana, y estudiantes universitarios de veterinaria e ingeniería agrónoma el viernes por la tarde. Ese día se inaugurará el Espacio Ganadero, dividido en exhibición de animales y espacio equino, y el Espacio Gastronómico en la Plaça els Hostals, con cata de vinos de la IGP de Castelló y actuaciones musicales.

El sábado comenzará con la segunda salida caballista de Cabanes, seguida de la inauguración institucional de la feria a las 11:30h, acompañada por actuaciones del grupo Xaloc, els Gegants i Cabuts de Cabanes y el Grupo de Danzas local, además de exhibición de palomas y cata de productos locales. Durante toda la jornada se sucederán demostraciones gastronómicas, degustaciones y actuaciones musicales, con inscripción previa para las catas.

El domingo contará con el primer Concurso Fira de Sant Andreu de Trabajo de Perros Pastores en la calle Gaidó, reuniendo pastores de varias provincias. Además, el chef Miguel Barrera, con Estrella Michelín, realizará una exhibición culinaria y los niños podrán disfrutar de paseos gratuitos en coches de ponis. También se celebrarán las III Jornadas Agroecológicas y de Agricultura Regenerativa y el Día Nacional de Rumanía, organizado por la Asociación Rumana de Cabanes.