Compromís per Vila-real planteja reobrir un terç del restaurant El Molí per a la ciutadania

Compromís per Vila-real planteja reobrir el restaurant El Molí recuperant un 33% dels seus salons per un ús per a la ciutadania, fent possible d'aquesta forma la cessió de l'espai a les entitats de la ciutat quan aquestes ho demanden, i treure a concurs públic la resta del restaurant vinculat a la terrassa de la piscina d'estiu per dinamitzar econòmicament, diuen, una zona clau i turística per a la ciutat.

A més, des de Compromís es busca reforçar l'aposta pel patrimoni local mitjançant visites guiades per a la ciutadania.

Cal destacar, segons el grup polític, que aquesta proposta seguís la línia oberta ja per el govern local del quatripartit, desprès de rehabilitar el Molí, i haver cedit des de Museus diferents peces per posar en valor el llegat etnològic municipal.

D'aquesta manera, des de Compromís, es busca dinamitzar tant econòmica, com social i culturalment el paratge natural més important de Vila-real.