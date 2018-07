La Comissió de Pressupostos Participatius xifra en un 90% el grau d’execució de les propostes veïnals amb una inversió de més de 700.000 euros

Una desena de les 12 propostes ciutadanes ja han estat complides o estan executant-se. Només han quedat pendents dos projectes per afectar a terrenys privats.

El regidor de Participació Ciutadana i Barris, Xavi Ochando, ha presidit la reunió de la Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius, en la qual s'ha donat compte del grau d'execució dels comptes participatius de 2014, que arriba ja el 90% de les iniciatives incloses pels veïns en els pressupostos d'enguany amb una inversió total de 722.251 euros.

“A tan sols dos mesos d'acabar l'any una desena de les 12 propostes ciutadanes han finalitzat o estan en una fase final d'execució i sols han quedat fora de compliment, de moment, dos projectes per afectar a uns terrenys privats”, segons ha expressat Ochando “en aquests moments estem negociant i seguim treballant amb els propietaris per a arribar a una possible solució” afig.

Aquest seria el cas de les obres que afecten al carrer Alfred Nobel i a les voreres i enllumenat dels carrers Pobla Tornesa amb carrer Onda i el carrer Serra’d Irta. “No obstant això el balanç dels pressupostos participatius d'enguany no podria ser més positiu ja que la majoria de les propostes han estat complides o estan a punt de finalitzar en l'actualitat”, detalla l'edil.

Així s'han portat a terme els horts urbans, la creació de tallers ocupacionals, la instal·lació d'elements limitadors de velocitat en els carrers Borriol, Consolació, Cronista Traver, Ambaixador Mascarell, Polo de Bernabé i avinguda Matilde Salvador.

També s'han realitzat actuacions urbanístiques en els carrers d'Alfons el Magnànim i Corts Valencianes, millorat la il·luminació dels carrers dels voltants de l'estació, la creació del parc caní en la zona nord de la ciutat, la racionalització i ordenació d'espais per a aparcar prioritzant les zones que són més problemàtiques, s'ha condicionat el carrer Traiguera i Màrtirs de la Independència i donat solució a les males olors que afectaven a l'avinguda de Pius XII i “a altres espais que també tenien aquest problema en la ciutat”, concreta el regidor.

"Les reunions de la Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius són molt importants perquè permeten fer un seguiment del grau d'execució de les propostes que han estat més votades pels ciutadans a través dels pressupostos participatius, fomentant d'aquesta manera una participació molt directa i activa per part de la ciutadania en la gestió municipal” valora Ochando.

Juntament amb l'edil, han participat en la reunió el regidor de Territori, Emilio M. Obiol, personal del departament de Serveis Públics, José María Rubert (president de la Federació d'Associacions de Veïns), Joaquín Bartoll (AAVV El Pilar), Patricia Felip (AAVV Botànic Calduch), Emeterio Bustos (AAVV Sant Ferran) i Antonio Gómez (AAVV Hospital).