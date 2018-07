El carrer Borriol i adjacents reordenen el trànsit per a millorar la seguretat

La principal modificació consisteix en el canvi de direcció del carrer Borriol, que a partir d'ara serà en sentit nord, així com el carrer Calvari, que mantindrà el sentit oest en tot el seu recorregut

Els voltants del carrer Borriol i la plaça de la Llibertat reordenaran a partir de demà el trànsit amb una modificació del sentit de la circulació en diversos carrers de la zona per a millorar la seguretat i atendre les peticions de comerços i veïns del barri.

La principal modificació consisteix en el canvi de direcció del carrer Borriol, que a partir d'ara serà en sentit nord, així com el carrer Calvari, que mantindrà el sentit oest en tot el seu recorregut. “Es tracta d'una reordenació molt senzilla però que ens permetrà donar solució a una de les principals peticions dels comerços d'aquesta zona de la ciutat, a més de millorar la seguretat vial en la rotonda de les avingudes Riu Ebre-Penyagolosa i Castelló, que redueixen d'aquesta manera l'entrada de trànsit procedent del carrer Borriol”, detalla el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Serralvo.

D'aquesta manera, a partir de demà el carrer Borriol serà d'un sol sentit ascendent des de l'avinguda Castelló fins a l'avinguda Andalusia. Des d'aquest vial, el carrer Calvari serà en sentit cap al centre urbà durant tot el seu recorregut. El carrer Pius XII, que voreja la plaça de la Llibertat, així com el carrer Santa Sofia, també canviaran el sentit de la circulació.

La reordenació del trànsit també afectarà l'itinerari de la línia d'autobús interurbana, que substitueix la parada del carrer Borriol per una parada nova en la part posterior del poliesportiu Sebastián Mora, on l'autobús donarà la volta per a accedir al centre de la ciutat pel Camí Vell Castelló-Onda i l'avinguda Castelló.

Una dotació de la Policia Local controlarà demà la posada en marxa d'aquesta reordenació i el seu correcte funcionament.