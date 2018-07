El Carnaval de Vila-real espera superar el 14 de febrer els 2.500 participants de l’any passat

La desfilada de disfresses estarà presidit pel Rei de Carnestoles i un sèquit format per xancuts, malabaristes i acròbates. Un espectacle visual i musical protagonitzat per actors aportarà enguany “una visió més cultural a la festa”

A ritme de samba, batucada i xaranga i amb l'animació d'un espectacle visual i musical, Vila-real celebrarà dissabte que ve 14 de febrer la festa de Carnaval. Un esdeveniment organitzat per la Comissió de Penyes amb la col•laboració de la Regidoria de Joventut que espera superar els 2.500 participants que es va registrar l'any passat.

Com a novetat la desfilada comptarà enguany amb el Rei del Carnestoltes, personatge fictici que, a partir d'ara, presidirà la desfilada del Carnaval a la ciutat. “Enguany hem volgut incorporar la figura del Rei del Carnestoltes per a donar major protagonisme a aquesta festa i ho fem amb una aportació cultural” segons ha detallat el regidor de Joventut Xavi Ochando qui assenyala que es tracta d'una representació “en la qual hem aprofitat el capital artístic que tenim a la ciutat per a fer un Carnaval diferent al que fan altres poblacions veïnes”.

Amb aquesta intenció s'ha previst un espectacle de llum i so que estarà protagonitzat per actors de la companyia local La Fam i on el Rei de Carnestoltes, acompanyat d'un sèquit format per xancuts, malabaristes i acròbates, es convertirà en el gran protagonista de la festa. “Una actuació que ha comptat amb el treball d'escenògrafs, dissenyadors, músics i actors de la ciutat”, segons ha indicat l'edil en la presentació del Carnestoltes 2015 acompanyat pel president de la Comissió de Penyes, Javier Colinas, i Alberto Gil, promotor també de lorganització.

La festa del Carnaval començarà amb una concentració a les 18.00 hores a la plaça Major, on l'organització ha previst la instal•lació d'una barra, una discomòbil i un photocall en el qual penyistes i veïns podran immortalitzar les seues disfresses i participar d'un sorteig. Enguany es premiaran tres categories: la millor disfressa individual, de grup i infantil.

Aproximadament a les 19.00 hores està prevista l'arribada del Rei Carnestoltes i el seu sèquit qui donarà inici a la desfilada festiva amb la lectura d'un manifest. La cercavila està previst que s'inicie sobre les 20.00 hores i estarà amenitzat per la música de Batucada Sambalea i les xarangues locals Vakalenta i Reality Show.

Els tambors de l'Associació Cultural de Bombos i Tambors de Vila-real tancaran la cercavila, que desfilarà pels carrers Major San Jaume, San Pasqual, plaça San Pasqual, Polo de Bernabé fins a arribar a plaça Mestre Joaquim Vidal, on hi haurà instal•lada una segona barra i discomòbil i on el Grup de Capoeira Brasil portarà a terme una actuació amb un espectacle de focs.

La comitiva continuarà fins a l'avinguda Grècia on es repartiran els entrepans del sopar i es portarà a terme l’actuació del grup Capoeira Brasil. El castell de focs donarà per finalitzada la desfilada de disfresses encara que la festa continuarà, un any més, a la sala Gossip.El preu per a participar en el Carnaval 2015 és de 16 euros per als majors de 18 anys i inclou dos consumicions durant la desfilada, sopar (entrepà i cervesa o refresc) i una entrada a la discoteca Gossip amb una consumició.

En el cas dels menors de 18 anys, l'entrada al Carnaval és de set euros i inclou dos refrescs i el sopar (entrepà i refresc). Els interessats a participar en la festa poden adquirir els seus tíquets del 3 al 13 de febrer, de dilluns a divendres de 19.30 a 21.00 hores en la Casa de la Festa. El dissabte 14 de març al matí, de 10.00 a 13.00 hores, també podran reservar-se entrades.