El barri del Pilar de Vila-real tindrà al març un jardí completament remodelat

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, acompanyat pel regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, ha visitat aquest matí els treballs de remodelació del jardí del Pilar juntament amb el president de l'associació de veïns del Pilar, Joaquín Bartoll, i la seua junta directiva. El projecte, que es preveu estiga culminat en el mes de març, dotarà el barri del Pilar d'un espai verd completament remodelat, amb dues zones de jocs, àrea de majors, aparcament i un espai reservat per a mascotes. “Amb aquesta actuació, estem millorant notablement la qualitat de vida del barri del Pilar, una zona emblemàtica de la ciutat que requeria ja d'un projecte d'aquest tipus perquè els veïns, xicotets i majors, puguen gaudir d'un espai que estava degradat”, detalla l'alcalde. “Per a nosaltres és molt important treballar pels barris i millorar la vida dels veïns de totes les zones de Vila-real, perquè, com hem defensat sempre, els barris també són Vila-real.

En aquesta filosofia s'emmarca la remodelació del jardí del Pilar que, igual que hem fet en els altres 12 parcs en els quals hem actuat o els diferents plantes d'obres municipals impulsats per l'Ajuntament per a millorar la vida dels nostres veïns, s'ha fet a través d'una empresa local, amb el que això suposa de generació d'economia, ocupació i qualitat final dels treballs”, argumenta Benlloch. “En aquesta ocasió, a més, és important destacar que el disseny del parc del Pilar s'ha fet escoltant els veïns del barri. L'equip de govern escolta la gent i aquest és el parc que els mateixos veïns ens havien demanat”, afegeix.

Els treballs, amb un termini d'execució de tres mesos, suposen la primera actuació integral en l'espai en més de dues dècades. En aquesta línia, el regidor de Serveis Públics remarca que “després de 20 anys, era necessària una remodelació completa de l'entorn, que ens permetrà rendibilitzar i aprofitar al màxim un espai que mai s'ha utilitzat al 100%”.

Per a això, s'habilitaran com a aparcament dues zones annexes a l'àrea enjardinada, que s'ha dissenyat en quatre espais diferenciats: una àrea de jocs infantils d’1 a 6 anys, una altra àrea amb jocs per a xiquets d'entre 6 i 12 anys i una tercera zona separada per a majors, amb màquines biosaludables i taules.

Completa el disseny de l'entorn un espai reservat per a mascotes, que tindran restringit l'accés a la resta del parc, a més de la plantació d'arbratge “per a fer del Pilar un jardí amb vegetació del que puguen gaudir tots els veïns del barri”, assenyala Valverde.

Per la seua banda, el president de l'associació de veïns del Pilar valora molt positivament el projecte, que incorpora les peticions i suggeriments plantejats pels veïns. “S'ha atés una reivindicació del barri que canviarà completament el parc del Pilar i implicarà moltes millores per a la zona”, assenyala Bartoll. “Els veïns de Vila-real han de saber que l'Ajuntament està al seu costat en tots els barris; eixe era un dels objectius que ens vam marcar en assumir el govern municipal i eixe objectiu l’estem complint. Vila-real segueix avançant”, conclou Benlloch.