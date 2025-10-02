Vithas firma un acuerdo de colaboración con la Federación de Asociaciones Chinas en la Comunidad Valenciana

Los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana han firmado un acuerdo de colaboración con la Federación de Asociaciones Chinas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas entidades y mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad para la comunidad china residente en la región.

El Hospital Vithas Valencia Turia ha sido el marco donde se ha llevado a cabo el acto institucional de la firma, que ha reunido a representantes del grupo hospitalario y líderes de la federación china. El acuerdo ha sido formalizado por la directora territorial del área Mediterránea de Vithas, Victoria Verdú, por el ministro de la Embajada de la República Popular China en España, Qu Xun, y el consejero de comercio, Qian Yi.

Este acuerdo se enmarca en el compromiso del grupo sanitario Vithas de promover una atención médica personalizada, inclusiva y culturalmente sensible, así como de fomentar la cooperación internacional en el ámbito sanitario. La colaboración contempla acciones concretas en materia de asistencia médica, prevención, formación en salud y desarrollo de proyectos conjuntos entre ambas entidades.

En este sentido, el convenio firmado establece dos grandes líneas de actuación. Por una parte, ofrecer una asistencia sanitaria personalizada, para lo cual, los hospitales del grupo Vithas en la Comunidad Valenciana facilitarán el acceso a servicios médicos para los miembros de la comunidad china, incluyendo campañas de prevención, jornadas informativas y atención adaptada a sus necesidades culturales y lingüísticas.

Por otra parte, se impulsará una línea de cooperación internacional, mediante el desarrollo de proyectos de colaboración entre hospitales del grupo Vithas y centros sanitarios chinos, orientados al intercambio de conocimiento médico, la formación de profesionales, la investigación conjunta y la mejora de procesos asistenciales.