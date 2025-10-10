Vila-real repara los problemas de suministro eléctrico en la CEM y acaba con las zonas oscuras

La Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres es objeto de mejoras por parte del Ayuntamiento de Vila-real. En las últimas semanas, se han resuelto los problemas de suministro eléctrico que sufría esta zona verde y se han sustituido cuatro columnas de proyectores con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y las condiciones para la práctica deportiva en horario nocturno al acabar con puntos oscuros. Estas intervenciones se enmarcan en el plan de mantenimiento y mejora continua de las instalaciones municipales que impulsa el consistorio, con la voluntad de ofrecer espacios de calidad para clubes, deportistas y usuarios en general.

La actuación ejecutada por Servicios Públicos en el alumbrado ha permitido solucionar averías técnicas y problemas con el cableado y se han renovado tres columnas de la parte exterior y una de la parte interior de la instalación, con la incorporación de 16 nuevos proyectores de última generación que ofrecen más potencia que los anteriores y se han redirigido para evitar zonas oscuras.

La actuación, con una inversión de cerca de 20.000 euros, se enmarca dentro del proyecto global de presente y futuro que el Ayuntamiento está desarrollando para la modernización y eficiencia del alumbrado público de la ciudad. La edila de Servicios Públicos y vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha destacado que “estas mejoras permiten no solo incrementar la calidad lumínica y la seguridad de las instalaciones municipales, sino también avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente en la gestión del alumbrado”.

También en unas semanas, y dentro de la programación del Mes de la Sostenibilidad, se llevará a cabo una plantación de árboles en este espacio de la ciudad dentro del Plan de mejora de zonas verdes. Una acción que vendrá de la mano de Pamesa Grupo Empresarial en la cual participarán voluntarias y voluntarios de la mercantil en una jornada prevista el 18 de octubre.