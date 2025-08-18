Vila-real refuerza la limpieza de caminos rurales con el programa de ocupación agraria para prevenir incendios y plagas

El Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en marcha una campaña intensiva de limpieza y mantenimiento de caminos rurales del término municipal con el objetivo de reducir el riesgo de incendios, evitar la proliferación de plagas y garantizar la seguridad y transitabilidad de las vías.

La ejecución de los trabajos se realiza, por un lado, con maquinaria especializada dentro del contrato de limpieza y desbroce del Ayuntamiento y, por otra, de manera manual por parte de los beneficiarios del paro agrario que también están realizando la retirada de hierbas en aceras y márgenes en el casco urbano. La campaña con maquinaria especializada, inicialmente prevista para los meses de junio y julio, ha llegado unas semanas después a la espera de disponer del presupuesto municipal de 2025.

En estos momentos, ya se han finalizado los trabajos en el camino de Vora Riu, Pont de la Gallega, Assagador y carretera d’Andrià; se encuentran en ejecución en los caminos Vell Vila-real - Onda, Bellot, Sedeny de Carme, Cedre, Cuquello y Séquia Vella así como en la carretera Baix de l’Autopista y queda pendiente la intervención en los barrancos de la Valltorta y de Ràtils.

Las labores manuales se realizan por un equipo contratado a través del programa de fomento de ocupación agraria, financiado con una subvención de 159.286,89 euros del Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE). Este plan, que se desarrolla hasta el próximo 3 de octubre, tiene como objetivo ofrecer continuidad laboral a trabajadores agrícolas que finalizan la temporada citrícola, a la vez que se mejora el entorno urbano y rural. Los operarios están distribuidos en tres grupos de trabajo: limpieza de caminos rurales, acequias y barrancos; mantenimiento del Termet y el entorno al Molí Nou de Santa Sofía, y limpieza y mantenimiento de exteriores de instalaciones deportivas y educativas.

Desde el consistorio se están abriendo expedientes a propietarios de solares privados para recordarles la obligatoriedad de limpiarlos para evitar ser sancionados y que la actuación la ejecute el Ayuntamiento y, posteriormente, les remita la factura correspondiente.