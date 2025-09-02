Vila-real ha presentado un programa de fiestas con más de 200 actos que se empezará a repartir este miércoles

Algunas de las novedades del programa, como la modificación, impulsada por la Comisión de Peñas, en la ofrenda para intentar aumentar la participación reduciendo los tiempos de espera; el traslado del castillo final de fiestas al jardín de Jaume I, propuesta que se prevé establecer para todas las fiestas de septiembre; o la primera jornada de corte de jamón solidario.

Otra novedad de este año es la incorporación del Mortero del año festero, un reconocimiento que quiere destacar la implicación y el compromiso con Vila-real. El galardón se entregará a Juan Broch y, a título póstumo, a Kike González, dos vecinos muy arraigados a la ciudad y referentes en su participación comunitaria. Será antes del X Encuentro de elaboración de allioli, el día 8, un evento que agotó las entradas en menos de una hora y media y que destinará los fondos a la Asociación de Afectados por CDKL5.

La reina y las damas comenzarán mañana el reparto del programa de fiestas en el Gran Casino. El horario de distribución será miércoles, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y jueves, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas.

Puedes consultar el programa aquí https://programadefestes.vila-real.es/