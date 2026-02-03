Vila-real organiza la Segunda Jornada Educativa sobre el Uso de la IA Generativa para docentes

La propuesta va dirigida a docentes de todos los niveles, formadores y profesionales de la educación que deseen conocer mejor cómo utilizar la inteligencia artificial en su trabajo diario, con criterios pedagógicos y de manera responsable.

Las sesiones podrán seguirse tanto de forma presencial como online. El viernes se celebrarán en la UNED de Vila-real y el sábado en la Fundación Flors, con retransmisión en directo a través de Teams para facilitar la asistencia a personas que no puedan desplazarse.

El programa combina conferencias con talleres prácticos. El viernes 20 de febrero se iniciará con tres ponencias centradas en la situación actual de la IA generativa en educación, sus posibilidades de futuro y los aspectos legales y éticos. El sábado 21 de febrero, estará dedicado a los talleres prácticos, con actividades pensadas para que los participantes puedan experimentar directamente con diferentes aplicaciones. Entre los contenidos se incluirán la creación de asistentes personalizados, la generación de imágenes y vídeos para el aula, el diseño de experiencias de aprendizaje con IA y el análisis de criterios de seguridad y ética.

En cuanto a la inscripción, se ofrece matrícula gratuita sin certificado y matrícula con certificado por un precio de 10 euros. La formación tiene una duración total de 9 horas lectivas e incluye sesiones explicativas el viernes y trabajo práctico el sábado.